Acuña, do Sporting, sai da convocatória da Argentina devido a lesão

Lusa 06 Nov, 2017, 16:31 | Futebol Internacional

Acuña, de 26 anos, saiu do encontro ainda na primeira parte, aos 44 minutos, devido a problemas musculares na coxa esquerda, e será substituído na seleção por Cristian Ansaldi, do Torino.



Além do extremo do Sporting, também Mauro Icardi, do Inter de Milão, saiu da convocatória devido a problemas físicos, sendo rendido por Giovani Lo Celso, do Paris Saint-Germain.



A lista do selecionador Jorge Sampaoli inclui o benfiquista Eduardo Salvio para os jogos particulares com a Rússia, em 11 de novembro no Estádio Luzhniki, em Moscovo, e com a Nigéria, três dias depois.



Nos convocados estão ainda Fernando Belluschi, que passou pelo FC Porto, o também ex-portista Nicolás Otamendi, o ex-'leão' Emiliano Insúa e os ex-benfiquistas Enzo Pérez e Ángel Di María.