Acusações de racismo que envolvem Neymar avaliadas na próxima semana

No dia em que confirmou uma suspensão de quatro jogos para o argentino ex-Benfica Ángel di María, companheiro de Neymar no campeão Paris Saint-Germain, por cuspir em direção a Álvaro, a Comissão Disciplinar deixou as acusações de racismo para dia 30 de setembro.



Aí, vai ser apreciada a acusação do ‘astro' brasileiro, que diz que o defesa dos marselheses lhe chamou "macaco", num final de jogo com cinco expulsões, após muitos confrontos, tendo o ‘clássico' terminado com vitória da formação de André Villas-Boas por 1-0.



Disputado em 13 de setembro em Paris, o jogo levou a uma suspensão de seis jogos para Layvin Kurzawa, do ‘PSG', três para Jordan Amavi, do Marselha, e dois jogos para Neymar e Paredes, dos parisienses, com o avançado dos marselheses Benedetto a ‘apanhar' apenas um jogo, com Álvaro ainda em análise.