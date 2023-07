Adepta do Palmeiras atingida com estilhaços de garrafa morre aos 23 anos

Gabriela Anelli estava na fila para entrar no estádio do Palmeiras quando foi atingida pelos estilhaços de uma garrafa de vidro na zona do pescoço, tendo ainda sido transportada ao hospital, em "estado grave".



"Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento", indicou hoje o Palmeiras.



Nos incidentes, com confrontos entre as claques dos dois clubes, uma outra pessoa também ficou ferida, e a polícia terá detido um homem, adepto do Flamengo, suspeito de ter lançado garrafas contra os adeptos do 'verdão'.



No jogo, o Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, empatou a 1-1 com o Flamengo, em jogo da 14.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.