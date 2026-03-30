Adeptos da Premier League defendem eliminação do videoárbitro

Segundo a Football Supporters’ Association, 76% dos 8.000 inquiridos são contra a utilização do VAR, nos jogos da Premier League, enquanto pouco mais de 70% discordam que tenha melhorado as decisões de arbitragem.



“Os resultados mostram que a maioria dos adeptos quer a eliminação do VAR”, afirmou Thomas Concannon, responsável pela Premier League na Football Supporters’ Association.



É praticamente consensual (97%) que o VAR tornou o futebol menos agradável, enquanto 90% dos inquiridos considera que esta tecnologia piorou a experiência do adepto nos estádios.



“As pessoas estão frustradas com o tempo das revisões, com a falta de clareza e com a perda de espontaneidade”, acrescentou Thomas Concannon.



O VAR foi introduzido na Premier League há sete anos e, desde então, tem sido alvo de críticas, principalmente por adeptos nos estádios, que nem sempre compreendem os motivos das interrupções.



A Premier League ‘respondeu’ a este estudo, concluindo que “os adeptos são, na sua maioria, favoráveis à manutenção do VAR, mas pretendem melhorias na sua utilização”.



Em 2024, 19 dos 20 clubes do principal escalão inglês defenderam a manutenção do VAR, opondo-se ao Wolverhampton, proponente e único defensor da sua eliminação – eram necessários 14 votos a favor.