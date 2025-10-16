Futebol Internacional
Adeptos do Maccabi Telavive proibidos de verem partida frente ao Aston Villa
As autoridades britânicas revelaram que os adeptos do Maccabi Telavive não vão poder assistir à partida frente ao Aston Villa, referente à Liga Europa. A polícia explicou que, apesar do acordo de paz assinado na última segunda-feira, as tensões políticas no Médio Oriente levaram a um grande número de ameaças no Reino Unido que as autoridades revelaram estar a levar muito sério.
Vários líderes religiosos vieram a público afirmar que foram feitas várias ameaças, mesmo depois do acordo alcançado e assinado na última segunda-feira em Sharm el-Sheikh, no Egito.
De acordo com o Telegraph, o Aston Villa confirmou que recebeu indicações para que os adeptos do Maccabi Telavive não estejam presentes no estádio do clube britânico, “seguindo instruções do Grupo de Aconselhamento de Segurança” da cidade de Birmingham.
“Após uma reunião esta tarde, o SAG (Grupo de Aconselhamento de Segurança) escreveu formalmente ao clube e à UEFA para pedir que não haja fãs do clube forasteiro a ir ao Villa Park para esta jornada”, explicou o Aston Villa.
O clube da Premier League explicou que a polícia avisou que existem preocupações cm a segurança pública fora do estádio e com a capacidade para lidar com manifestações antes e durante o jogo.
“O clube está em constante diálogo com o Maccabi Telavive e as autoridades locais durante todo o processo, com a segurança dos adeptos que vão ver o jogo e a segurança dos residentes locais a estar no início de qualquer decisão”.
O Telegraph explicou que nenhum dos clubes está ligado à decisão, que foi apenas a polícia a decidir por acreditar que existirão confrontos. As autoridades declararam o jogo de “alto risco” e revelaram que ficaram alerta depois da violência em Amesterdão, na altura do jogo entre Maccabi e Ajax. Sessenta e duas pessoas foram detidas e cinco foram hospitalizadas.
