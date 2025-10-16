Adeptos do Maccabi Telavive proibidos de verem partida frente ao Aston Villa

Vários líderes religiosos vieram a público afirmar que foram feitas várias ameaças, mesmo depois do acordo alcançado e assinado na última segunda-feira em Sharm el-Sheikh, no Egito.De acordo com o, o Aston Villa confirmou que recebeu indicações para que os adeptos do Maccabi Telavive não estejam presentes no estádio do clube britânico, “seguindo instruções do Grupo de Aconselhamento de Segurança” da cidade de Birmingham.“Após uma reunião esta tarde, o SAG (Grupo de Aconselhamento de Segurança) escreveu formalmente ao clube e à UEFA para pedir que não haja fãs do clube forasteiro a ir ao Villa Park para esta jornada”, explicou o Aston Villa.O clube da Premier League explicou que a polícia avisou que existem preocupações cm a segurança pública fora do estádio e com a capacidade para lidar com manifestações antes e durante o jogo.“O clube está em constante diálogo com o Maccabi Telavive e as autoridades locais durante todo o processo, com a segurança dos adeptos que vão ver o jogo e a segurança dos residentes locais a estar no início de qualquer decisão”.explicou que nenhum dos clubes está ligado à decisão, que foi apenas a polícia a decidir por acreditar que existirão confrontos. As autoridades declararam o jogo de “alto risco” e revelaram que ficaram alerta depois da violência em Amesterdão, na altura do jogo entre Maccabi e Ajax. Sessenta e duas pessoas foram detidas e cinco foram hospitalizadas.