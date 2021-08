Adeptos do Nice invadem relvado e interrompem jogo com o Marselha

Os acontecimentos resultaram numa invasão de campo e numa autêntica "batalha campal", que obrigou todos os jogadores a recolher aos balneários e levou o árbitro, Benoit Bastien, a interromper provisoriamente a partida quando o Nice vencia com um golo de Kasper Dolberg (49).

Jorge Sampaoli, treinador do Marselha, teve de ser agarrado para não se envolver com Jean-Claude Todibo, depois de palavras proferidas pelo defesa francês ex-Benfica. Com o jogo suspenso, o Marselha recusou-se a voltar a entrar em campo.

O árbitro ainda tentou retomar a partida sem o Marselha em campo com um pontapé de canto, mas acabou por dá-la como suspensa.O PSG é a única equipa que venceu todos os três encontros da Ligue 1 em 2021/22 e lidera a classificação isolado, com nove pontos, seguido de Angers e Clermont, ambos com sete pontos.