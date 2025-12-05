Adeptos do United pedem demissão de Ruben Amorim

O Manchester United voltou a escorregar no campeonato e as redes sociais já se enchem de mensagens de insatisfação contra Ruben Amorim. O treinador português está no comando do clube há um ano, mas o descontentamento pela permanência do técnico no banco do United é cada vez maior.



Numa publicação no perfil oficial do clube inglês, após o empate cedido ao West Ham aos 83 minutos de jogo, os adeptos manifestaram-se em massa, apelando ao despedimento do atual treinador: “Continua a ser o principal culpado”.



O United recebeu o West Ham, orientado por Nuno Espírito Santo e 18º classificado da Premier League, jogo que terminou num empate a uma bola.



O português Diogo Dalot foi o marcador para o lado da equipa da casa, mas o plantel comandado por Ruben Amorim perdeu “o controlo do jogo”, assumiu o treinador, logo após nova perda de pontos.



Depois de uma série positiva de jogos em outubro, esta é a quarta partida sem vencer nos últimos cinco duelos no campeonato, a única prova em que o clube compete esta temporada.



O Manchester United é 8º classificado na tabela e está a 11 pontos de distância do primeiro, o Arsenal. O próximo jogo da turma de Old Trafford volta a ser frente a um adversário da zona de despromoção, o último classificado Wolverhampton.