A equipa da casa esteve a ganhar por 2-0, com um golo de Ivanovic (45+3) e um autogolo de Nielsen (59), mas Talbi (66) e Nilsson (78) empataram a contenda para os forasteiros.



O terceiro empate nos últimos cinco jogos deixa o adversário do Braga, com duelo agendado para 23 de janeiro, no sexto lugar, com 28, enquanto o Brugge é segundo, com 38, a três pontos do líder Genk.