Adversários do Sporting na Liga dos Campeões
Os adversários do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões são o PSG (casa), Bayern (fora), Club Brugge (casa), Juventus (fora), Marselha (casa), Nápoles (fora), Kairat Almaty (casa) e Athletic Bilbao (fora).
O Sporting vai receber o Paris Saint-Germain, atual detentor do título, na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, e viaja até Munique para defrontar o Bayern, ditou o sorteio realizado no Mónaco.
Com quatro jogos em casa e outros quatro fora, os ‘leões’ vão defrontar um total de seis equipas das ‘big 5’, com receção ao Marselha e deslocações aos campos da Juventus, Nápoles e Athletic Bilbau.
Tal como em 2024/25, o Sporting volta a defrontar os belgas do Club Brugge, mas desta vez em Alvalade, e também irá ser anfitrião do Kairat Almaty, emblema do Cazaquistão que faz a estreia nesta fase da competição.
O sorteio ditou assim o regresso de Nuno Mendes a Alvalade, num PSG que também conta com os portugueses Vitinha, João Neves e Gonçalo, e a visita a Francisco Conceição e João Mário em Turim na Juventus e a Raphael Guerreiro no Bayern Munique.
Já o Kairat conta com Luís Mata e Jorginho.
A Liga dos Campeões de futebol terá pela segunda vez um campeonato de 36 equipas, que disputarão oito jogos, quatro em casa e quatro fora, com adversários diferentes inseridos numa só liga, ao invés de uma fase de grupos.
As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares da Liga dos Campeões apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre o nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os ‘oitavos’.
Já os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da ‘Champions’.
A fase de liga decorrerá entre 16 de setembro e 28 de janeiro, mas só no sábado a UEFA vai divulgar o calendário definitivo dos encontros.
c/Lusa