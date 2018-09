AEK Atenas vence e é lider do campeonato grego de futebol

Lusa Comentários 15 Set, 2018, 21:30 / atualizado em 15 Set, 2018, 21:30 | Futebol Internacional

Com os portugueses Hélder Lopes e André Simões no 'onze' titular, o AEK Atenas adiantou-se no marcador aos 45+1 por intermédio do argentino Ezequiel Ponce. Na segunda parte, Anastasios Bakasetas colocou um ponto final nas aspirações do Panionios aos 58 minutos.



O AEK comanda o campeonato com nove pontos, mais dois do que o PAOK, que também soma três triunfos, mas a quem foram subtraídos dois pontos devido aos incidentes violentos na final da Taça da Grécia da época passada. O Olympiacos e o Aris ainda não jogaram nesta ronda e também podem alcançar os nove pontos.



O Benfica desloca-se ao terreno do AEK Atenas a 02 de outubro, em jogo da segunda jornada do Grupo E da 'champions'.