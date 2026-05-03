Afonso Moreira marca e Lyon, de Paulo Fonseca, sobe ao terceiro lugar

O português de 21 anos chegou aos oito golos esta época aos 52 minutos, num jogo em que a equipa da casa até começou a perder, por tento madrugador de Tamari (06), contrariado no primeiro tempo com influência de Tolisso: assistiu o ucraniano ex-Benfica Yaremchuk aos 37 e consumou a reviravolta aos 42, de penálti.



No segundo tempo, Lepaul ainda empatou (48), mas além do tento do avançado luso registou-se ainda novo golo do brasileiro Endrick (75), a nova assistência de Tolisso, confirmando-se como grande figura deste Lyon a que chegou em janeiro, por empréstimo do Real Madrid.



O quarto triunfo seguido da equipa orientada por Paulo Fonseca permitiu a subida ao terceiro lugar, com 60 pontos, a quatro do segundo classificado, o Lens, e a 10 do líder, o Paris Saint-Germain, ainda que ambas as formações tenham um jogo a menos.



O empate do Lille em casa ante o Le Havre (1-1), o primeiro do dia na Ligue 1, abriu a porta do pódio ao Lyon, que tem agora mais perto a qualificação para a Liga dos Campeões, a que o clube pode voltar pela primeira vez desde 2019/20.



Sensação oposta para o Rennes, que é quinto com 56 pontos e viu ficar mais longe o pódio, tendo ainda o Mónaco a dois pontos, após o triunfo monegasco no sábado em casa do Metz (2-1).



O empate do Lille, em que jogou Félix Correia de início e Tiago Santos a partir dos 85, foi uma das histórias do dia, mas o triunfo do Auxerre ante o Angers (3-1), em duelo de ‘aflitos’, deu esperança ao primeiro, que ocupa posição de play-off de permanência, a três pontos do Nice, primeira equipa ‘a salvo’.



Com Rafael Luís no ‘onze’ titular, o Estrasburgo saiu derrotado da receção ao Toulouse (2-1), seguindo em oitavo lugar, com 46 pontos, contra os 41 que agora soma o atual 10.º colocado.



Num duelo entre equipas ‘tranquilas’, o Paris FC goleou o Brest por claros 4-0.



