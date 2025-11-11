Afonso Moreira quer "grande jogo" da seleção sub-21 frente à República Checa

"Vai ser um jogo de dificuldade acrescida frente à República Checa. Mas, de certeza que vamos fazer um grande jogo e trazer os três pontos para casa", projetou o jogador em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.



A equipa sub-21 portuguesa vai visitar a República Checa, em 18 de novembro, em jogo da fase de apuramento para o Europeu de 2027 da categoria, numa altura em que lidera o Grupo B, com 12 pontos, mais três do que os checos, graças a quatro vitórias em quatro jornadas.



Questionado sobre a boa forma da jovem formação das 'quinas' sob o comando de Luís Freire, o atacante de 20 anos realçou que "a equipa se adaptou bem às ideias do 'mister'" e que está a conseguir um bom desempenho quer a nível ofensivo, quer defensivo, algo que é provado pelos 21 golos marcados e nenhum sofrido até este momento na qualificação.



O ex-jogador do Sporting tem estado em destaque na Liga francesa de futebol, ao serviço do Lyon, de Paulo Fonseca, com três golos e duas assistências nos últimos jogos, e mostrou-se satisfeito com o seu rendimento.



"Estou a viver um grande momento e muito feliz pela consistência. Agora, estou focado na seleção e é aqui que quero dar o meu melhor", sublinhou.



De resto, em termos de carreira, Afonso Moreira garantiu que não perde energias a pensar no futuro, preferindo concentrar-se no presente.



"Sempre vivi o dia a dia e trabalho à espera das oportunidades. Tanto a nível coletivo, como individual está a ser uma época muito boa", vincou.



Afonso Moreira abordou ainda a primeira chamada de Carlos Forbs (dos belgas do Club Brugge) à seleção principal, afirmando estar muito feliz com a promoção do antigo colega nos sub-21.



"É gratificante ver o Carlos a atingir o sonho dele. Mandei-lhe uma mensagem de parabéns. Ele é muito meu amigo e estou muito feliz com ele", revelou, comentando ainda o sucesso que João Neves está a ter no Paris Saint-Germain (PSG), na Ligue 1, na qual são adversários.



"O exemplo do João Neves, tal como o do Carlos [Forbs], é o sonho de todos nós e mostra que é possível sonhar com a seleção A", assinalou.