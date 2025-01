Agbadou reforça Wolverhampton de Vítor Pereira

Depois de começar a carreira nos costa-marfinenses do San-Pédro, Agbadou passou pelos tunisinos do Monastirienne, antes de chegar à Europa para jogar nos belgas do Eupen, passando depois pelos franceses do Reims, dos quais era capitão.O Wolverhampton ocupa o 17.º lugar da Liga inglesa, o primeiro acima da zona de despromoção, com o clube a somar duas vitórias, um empate e uma derrota desde a chegada de Vítor Pereira.