Ajax, adversário do Benfica na `Champions`, vence Waalwjik com golo ao minuto 90

A equipa de Amesterdão parecia ter o jogo resolvido ao intervalo, quando vencia por 2-0, graças a um 'bis' do avançado costa-marfinense Sebastien Haller, aos 33 e 37 minutos.



No entanto, essa sensação de o jogo estar resolvido pode, eventualmente, ter levado a algum relaxamento, aproveitado pelo Waalwjik para marcar dois golos no primeiro quarto de hora da segunda parte, aos 50 e 57 minutos, pelo avançado Michiel Kramer e pelo médio Ricard van der Venne, respetivamente.



Quando 'acordou', o Ajax, que teve uma percentagem de posse de bola de 73 por cento, sentiu grandes dificuldades para romper o 'muro' defensivo do Waalwjik, e só chegou ao triunfo em cima do minuto 90, de penálti, pelo internacional sérvio Dusan Tadic.



Com estes três pontos, o Ajax conserva a liderança, com 60 pontos, seguido do PSV Eindhoven, com 58, do Feyenoord, com 52, e do AZ Alkmaar, com 51, enquanto o Waalwjik segue em 14.º, com 23.



O Ajax recebe o Benfica no próximo dia 15 de março, uma terça-feira, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus, depois do empate registado na primeira mão, no estádio da Luz, a dois golos.