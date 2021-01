Ajax contrata avançado Haller ao West Ham

“A única coisa que quero fazer é adicionar troféus ao registo do Ajax. Estou ansioso por começar”, refere o jogador num vídeo partilhado nas redes sociais pela equipa de Amesterdão.



Haller, de 26 anos, assinou contrato até ao verão de 2025 e vai reforçar no imediato a linha ofensiva do Ajax, desfalcada pelas lesões de Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey, do brasileiro David Neres e do burquinense Lassina Traoré.



O internacional costa-marfinense chegou ao West Ham em julho de 2019 proveniente dos alemães do Eintracht Frankfurt por 50ME, a transferência mais cara da história do clube inglês, mas ficou aquém das expetativas ao marcar 14 golos em 53 jogos.



Os 22,5 milhões pagos pelo Ajax também a tornam a contratação mais cara da história da liga holandesa e da equipa de Amsterdão, superando as contratações de Daley Blind (17,25 milhões de euros mais 3,25 em variáveis) e Antony dos Santos (15,75 milhões de euros mais seis em variáveis).



O treinador do Ajax, Erik ten Hag, já sabe o que é trabalhar com Haller, uma vez que ambos se encontraram no Utrecht entre 2015 e 2017, período em que a qualidade do avançado explodiu e lhe permitiu ser contratado pelo Eintracht Frankfurt.



O Ajax vai disputar com os franceses do Lille os 16 avos de final da Liga Europa, depois de terminar em terceiro no seu grupo da Liga dos Campeões, e lidera a liga holandesa. No domingo enfrenta o segundo colocado da tabela, o PSV Eindhoven.



“Espero poder jogar contra o PSV, marcar e vencer. Seria um sonho e um início perfeito para a minha nova aventura”, disse Haller, que vestirá a camisola vermelha e branca número 22.