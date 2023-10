Ajax em zona de despromoção

Com o português Carlos Forbs na equipa inicial, o emblema de Amesterdão, 36 vezes campeão nacional, sofreu novo desaire no campo do Utrecht (4-3), que entrou nesta ronda como último classificado, e caiu para os lugares de descida, a penúltima posição, reforçando o pior arranque de sempre da sua história na competição.



Mesmo com dois jogos a menos na prova, o Ajax leva quatro derrotas seguidas na Liga dos Países Baixos e soma apenas cinco pontos em sete encontros, com a única vitória na temporada a acontecer na jornada inaugural perante o Héracles, por 4-1, em casa.



No sábado, Klaas Jan-Huntelaar, antigo avançado, deixou temporariamente o cargo de coordenador técnico do Ajax, devido a um esgotamento, e os jogos do histórico emblema neerlandês têm sido por vários protestos dos seus adeptos.