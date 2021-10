Ajax esmaga PSV

Os visitantes até começaram melhor, dispondo de oportunidades mais flagrantes, mas os anfitriões, mais eficazes, inauguraram o marcador aos 19 minutos, em remate de Steven Berghuis, liberto na área e após cruzamento na esquerda.



O costa-marfinense Sebastien Haller, que fez um ‘poker’ em Alvalade no 5-0 para a ‘Champions’, ampliou aos 56 minutos, de cabeça, melhor do que os centrais na sequência de um canto.



Após recuperação de bola no ataque, fruto de constante pressão alta, o brasileiro Antony ampliou para 3-0 aos 66, 10 minutos antes de Davy Klaassen fazer o quarto, aproveitando alguma hesitação da defesa contrária.



Aos 90+2, a equipa de Bruma sofreu o quinto golo, obra do sérvio Dusan Tadic, que surgiu nas costas da defesa, evitou o guarda-redes e faturou.



O Ajax lidera agora com 25 pontos, mais quatro do que o PSV, enquanto o Utrecht é terceiro, com 20. O Feyenoord tem 19 e menos um jogo, pelo que pode isolar-se em segundo em caso de triunfo.



Na Liga dos Campeões, o Ajax comanda o grupo C com o pleno de nove pontos, seguido de Borussia Dortmund, com seis, Sporting, com três, e Besiktas, ainda sem pontuar.