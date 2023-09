Ajax-Feyenoord suspenso devido ao lançamento de tochas para o relvado

O 'bis' do mexicano Santiago Gimenez (09 e 18 minutos) e o golo do brasileiro Igor Paixão (37) davam vantagem ao campeão neerlandês em Amesterdão, onde o desafio foi interrompido por duas vezes, levando depois à suspensão, aos 55 minutos, perante o mau comportamento dos adeptos do Ajax, que arremessaram, além de tochas, outros objetivos, como garrafas.



Nas imediações da Johan Cruyff Arena, alguns adeptos vandalizaram umas das entradas principais do recinto, enquanto outros entraram em confrontos com a polícia, que foi obrigada a intervir montada em cavalos.



Desde 1977 que a equipa de Amesterdão, que apenas conta com um triunfo na prova, não perdia por uma diferença de três golos em casa ao intervalo.