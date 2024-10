Ajax vence clássico com Feyenoord e sobe à vice-liderança nos Países Baixos

Diante dos anfitriões, que vinham de sete jogos seguidos sem perder, o emblema de Amesterdão reinou no De Kuip com golos de Kenneth Taylor, apontado logo aos seis minutos, e Jorrel Hato, aos 25.



Com este triunfo, o quinto seguido para todas as competições, o Ajax soma os mesmos 22 pontos do terceiro posicionado Utrecht, ambos com um jogo por disputar na Eredivisie, que é liderada pelo campeão PSV Eindhoven, que tem 30. Já o Feyenoord é quarto, com 19.