Futebol Internacional
Liga dos Campeões
Ajax volta a perder antes de receber Benfica na `Champions`
O Ajax, que recebe na terça-feira o Benfica, na quinta jornada da Liga dos Campeões de futebol, sofreu hoje a terceira derrota no campeonato neerlandês, no que foi também o terceiro jogo sem vencer.
A formação de Amesterdão, a realizar uma época para esquecer, perdeu em casa com o modesto Excelsior, por 2-1, em jogo que até permitiu aos visitantes saírem da zona de descida, na qual estavam à entrada para a 13.ª jornada.
O melhor que o Ajax hoje conseguiu foi reduzir aos 59 minutos, por intermédio do suplente Dolberg, e quando já perdia por dois golos, com um ‘bis’ de Naujoks (37 e 46 minutos) a dar vantagem importante ao Excelsior.
A derrota mantém o emblema no quarto lugar do campeonato, já a distantes 14 pontos do líder PSV, mas com a posição em risco, quando faltam jogar Utrecht, Groningen e Nijmegen.
Na Liga dos Campeões, o Ajax e o Benfica, que se defrontam na terça-feira na Arena Johan Cruyff, em Amesterdão (17:45, horas de Lisboa), são as duas únicas equipas sem qualquer ponto somado na atual edição da ‘Champions’.
