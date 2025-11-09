Ajax volta a perder nos Países Baixos





(Com Lusa)

Poucos dias após ter empatado com o FC Porto (1-1) na Liga Europa, o Utrecht somou a segunda vitória seguida na Eredivisie, com golos do belga Matisse Didden (45+1 minutos) e do costa-marfinense Sebastien Haller (54), precisamente um ex-jogador da formação de Amesterdão, que marcou por intermédio do belga Mika Godts (56).O Ajax é comandado de forma interina por Fred Grim, que rendeu o técnico John Heitinga após a derrota de quarta-feira com o Galatasaray (3-0), para a fase de liga da Liga dos Campeões.A equipa de Amesterdão tem apenas um triunfo nos últimos oito encontros em todas as competições e ocupa o quarto posto do campeonato dos Países Baixos, a oito pontos dos rivais PSV e Feyenoord, que dividem a liderança e ainda vão jogar nesta ronda.Na próxima jornada da Liga dos Campeões, a quinta, o Ajax vai receber o Benfica na Arena Johann Cruyff, em 25 de novembro, às 17:45, num duelo entre os dois últimos classificados da fase de liga da competição europeia, ambos sem qualquer ponto somado.