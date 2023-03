Akwá ex-avançado do Benfica termina carreira aos 45 anos

Melhor marcador da história da seleção angolana de futebol, com 38 golos, em 78 jogos, Fabríce Alcibíades Maieco (Akwá) "pendurou as chuteiras", seis meses depois de a FIFA lhe ter retirado as sanções que o impediam de exercer, oficialmente, atividades desportivas, por 13 anos, devido a incumprimento contratual com o Al-Wakrah, do Qatar.A carreira do ex-avançado angolano foi marcada, entre vários momentos, pelo célebre golo que qualificou, pela primeira vez, a seleção angolana para um Campeonato do Mundo de futebol, o Alemanha2006, após vitória do conjunto angolano sobre a congénere do Ruanda, por 1-0, em território ruandês, em 2005.Começou a carreira ao serviço do Nacional de Benguela, equipa da segunda divisão do futebol angolano.Representou o Petro de Luanda, no Girabola, após ter jogado por vários clubes da Europa, entre os quais o Benfica, e Ásia.