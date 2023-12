Al Ahli Doha de Pepa perde fora e continua em situação difícil no Qatar

Yansane, aos 11 minutos, de penálti, colocou os forasteiros na frente, contudo, Benyettou, aos 24 e 36, este de penálti, e Assal, aos 48, consumaram a reviravolta no resultado, selado aos 90+1, com golo de Sihi.



Com este resultado, o Al Ahli Doha é 10.º, com nove pontos, somente três pontos acima da 'linha de água', num campeonato que tem apenas 12 competidores.



O Al Wakrah é terceiro, com 21 pontos, a dois do líder Al Gharafa, com 23, ambos com 10 desafios: o Al-Sadd é segundo, com 22, contudo só tem oito partidas disputadas.