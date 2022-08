Al-Ahly de Ricardo Soares falha ‘assalto’ ao segundo lugar no Egito

Na 33.ª e penúltima jornada do campeonato, um golo de Samir, aos 67 minutos, selou a vitória dos anfitriões, quintos classificados, seguindo o Al-Ahly a quatro pontos do Pyramids e a 10 do Zamalek.



O Pharco, orientado pelo luso Nuno Almeida, ficou-se por um empate caseiro 1-1 com o Ghazl El Mehalla, seguindo na oitava posição.