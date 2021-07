Al-Ahly revalida título face a Kaizer Chiefs e é campeão africano pela 10.ª vez

Os egípcios do Al-Ahly reforçaram sábado o estatuto de maior potência do futebol africano, ao conquistarem pela 10.ª vez a Liga dos Campeões do continente, com um triunfo por 3-0 face ao Kaizer Chiefs, da África do Sul.