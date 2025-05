Al Ahly sagra-se tricampeão egípcio

No Cairo, os golos do palestino Wessam Abou Ali (10, 33, 61 e 66 minutos), Hussein El Shahat (75) e Emam Ashour (90+3) abriram caminho à festa dos anfitriões, que atuaram pouco mais de meia hora contra 10 unidades e fecharam o campeonato no topo, com 58 pontos, dois acima do Pyramids, segundo e vitorioso frente ao Ceramica Cleopatra (5-1).



Hegemónico no Egito, onde passou a somar mais 31 cetros do que o Zamalek - principal perseguidor no palmarés da prova e terceiro colocado esta época, na qual foi comandado pelo português José Peseiro até 7 de maio -, o Al Ahly é bicampeão africano em título e será um dos quatro emblemas provenientes desse continente no Campeonato do Mundo



O recordista de triunfos na Liga dos Campeões africanos, com 12, integra o Grupo A, ao lado do FC Porto, terceiro na edição 2024/25 da I Liga, dos brasileiros do Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, e dos norte-americanos do Inter Miami, de Lionel Messi.



O Al Ahly vai medir forças com os "dragões" na terceira e última jornada da primeira fase, em 23 de junho, em East Rutherford, nos Estados Unidos, país anfitrião do reformulado Mundial, que decorrerá sob um novo formato competitivo entre 14 de junho e 13 de julho.



A equipa comandada por Emad El-Nahhas vai chegar à prova sem o estatuto de campeã africana, que passará a ser detido no domingo pelo Pyramids ou pelo recém-consagrado octocampeão sul-africano Mamelodi Sundowns, treinado pelo português Miguel Cardoso.



Os dois clubes vão reencontrar-se no Cairo para decidirem a final da Liga dos Campeões africanos, uma semana depois do empate 1-1 em Pretória, onde o Sundowns, que tinha afastado o Al Ahly nas meias-finais, desperdiçou a vantagem no tempo de compensação.