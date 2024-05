Al Ain conquista pela segunda vez Liga dos Campeões asiática

O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, conquistou hoje pela segunda vez a Liga dos Campeões asiática de futebol, depois de golear em casa os japoneses do Yokohama Marinos, por 5-1, na segunda mão da final.

Depois de ter perdido a primeira mão no Japão, por 2-1, o Al Ain deu a volta à final, muito graças ao marroquino Soufiane Rahimi, a grande figura da final e de toda a competição.



O marroquino marcou aos oito e 67 minutos, chegando aos 13 golos na competição, depois de já ter sido decisivo nas eliminatórias anteriores, frente ao Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, e ao Al Hilal, de Jorge Jesus e Ruben Neves.



O paraguaio Kaku Romero fez o 2-0 para o Al Ain e o brasileiro Yan Matheus ainda reduziu para os japoneses, que ficaram reduzido a 10 jogadores, após a expulsão do guarda-redes William Pop, aos 45+10, após falta sobre Rahimi.



Já nos descontos da segunda parte, o togolês Kodjo Laba contribuiu para a goleada, com um ‘bis’, aos 90+1 e 90+5 minutos.



O Al Ain, que é a única equipa dos Emirados Árabes Unidos a ganhar a ‘Champions’ asiática, repetiu o triunfo que tinha conseguido em 2003.