Al Gharafa, de Pedro Martins, apura-se para a Liga dos Campeões Asiática

O jogo entre as duas equipas comandadas por técnicos portugueses disputou-se em Al Khor, no Qatar, com a eliminatória de acesso à 'Champions' asiática decidido em uma mão apenas.



O único golo do jogo foi apontado pelo internacional tunisino Ferjani Sassi, aos 50 minutos.



O espanhol Joselu, antigo jogador do Real Madrid que está na primeira época ao serviço do Al Gharafa, viu um golo ser-lhe anulado logo no começo da partida, por fora de jogo.