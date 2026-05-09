Futebol Internacional
Al-Gharafa, de Pedro Martins, conquista Emir Cup pela segunda época consecutiva
O Al-Gharafa, do Qatar, treinado pelo português Pedro Martins, venceu hoje o Al-Sadd por 4-1, com um ‘hat-trick’ do ex-FC Porto Yacine Brahimi, e conquistou a Emir Cup pela segunda temporada consecutiva.
No Estádio Internacional Khalifa, em Doha, o médio tunisino Ferjani Sassi colocou a formação liderada por Pedro Martins em vantagem, aos 21 minutos, seguindo-se três golos do avançado argelino Yacine Brahimi, aos 27, 63 e 90+1, já depois de Javairo Dilrosun ter reduzido a desvantagem do Al-Sadd, aos 88.
Após ter devolvido o troféu ao clube 13 anos depois da última conquista, na temporada 2024/25, o técnico português Pedro Martins volta agora a erguer o título pela segunda época consecutiva, repetindo o feito alcançado pelo emblema qatari em 1996/97 e 1997/98.
