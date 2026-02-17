Em direto
Al-Gharafa, de Pedro Martins, eliminado na `Champions` asiática

O Al-Gharafa, do Qatar, treinado pelo português Pedro Martins, perdeu hoje em casa com o Tractor, do Irão, por 2-0, deixando escapar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões asiáticos de futebol.

Lusa

Também hoje, no encerramento da fase de liga da Liga dos Campeões asiáticos, zona oeste, os sauditas do Al Ittihad, de Sérgio Conceição, foram ao Qatar impor-se ao Al Sadd, por 4-1.

A jogar em Doha, o Al-Gharafa dependia do seu resultado para aceder aos 'oitavos' e só a vitória lhe convinha. Mas o Tractor foi muito mais forte, tanto em posse de bola como em remates e ocasiões de golo, justificando o triunfo.

Mehdi Hashemnejad, aos 61 minutos, e Amirhossein Hosseinzadeh, aos 81, fizeram os golos do Tractor no terreno do adversário.

No outro jogo, o Al Sadd até teve ascendente na partida, mas a formação de Sérgio Conceição foi muito mais pragmática e eficaz, chegando a um resultado robusto.

O Al Ittihad, com Danilo Pereira e Roger na equipa, marcou através do argelino Houssem Aouar, aos oito minutos, do marroquino Youssef En Nesyri (18), do catarense Pedro Miguel, na própria baliza (33) e do camaronense Stephane Keller (63).

O tento de honra do Al Sadd foi apontado pelo espanhol Rafa Mujica (38).

Concluída a oitava jornada da fase de liga, apuraram-se para os 'oitavos' Al Hilal (22 pontos), Al Ahli (17), Tractor (17), Al Ittihad (15), Al Wahda (14), Shabab Al-Ahli Dubai (11) e Al Sadd (8).
