Al-Gharafa, de Pedro Martins, eliminado na `Champions` asiática

Também hoje, no encerramento da fase de liga da Liga dos Campeões asiáticos, zona oeste, os sauditas do Al Ittihad, de Sérgio Conceição, foram ao Qatar impor-se ao Al Sadd, por 4-1.



A jogar em Doha, o Al-Gharafa dependia do seu resultado para aceder aos 'oitavos' e só a vitória lhe convinha. Mas o Tractor foi muito mais forte, tanto em posse de bola como em remates e ocasiões de golo, justificando o triunfo.



Mehdi Hashemnejad, aos 61 minutos, e Amirhossein Hosseinzadeh, aos 81, fizeram os golos do Tractor no terreno do adversário.



No outro jogo, o Al Sadd até teve ascendente na partida, mas a formação de Sérgio Conceição foi muito mais pragmática e eficaz, chegando a um resultado robusto.



O Al Ittihad, com Danilo Pereira e Roger na equipa, marcou através do argelino Houssem Aouar, aos oito minutos, do marroquino Youssef En Nesyri (18), do catarense Pedro Miguel, na própria baliza (33) e do camaronense Stephane Keller (63).



O tento de honra do Al Sadd foi apontado pelo espanhol Rafa Mujica (38).



Concluída a oitava jornada da fase de liga, apuraram-se para os 'oitavos' Al Hilal (22 pontos), Al Ahli (17), Tractor (17), Al Ittihad (15), Al Wahda (14), Shabab Al-Ahli Dubai (11) e Al Sadd (8).