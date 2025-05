Al Gharafa está na final da Taça do Emir

O Umm-Salal até entrou melhor na partida e chegou à vantagem aos 12 minutos, por intermédio de Othman Alawi, com um autogolo do islandês Aron Gunnarsson, aos 20, a ampliar o marcador, mas o Al Gharafa reagiu e conseguiu dar a volta ainda antes do intervalo.



O avançado espanhol Joselu (ex-Real Madrid) reduziu aos 40 e Mohammed Muntari repôs a igualdade, aos 45+4, antes de o argelino Yacine Brahimi (ex-FC Porto) colocar os comandados de Pedro Martins pela primeira vez na frente, aos 45+14, de penálti.



Já no segundo tempo, aos 52, Mohammed Muntari "bisou" e o resultado manteve-se inalterado até ao final do encontro, dando conjunto de Doha o 'bilhete' para a final da Taça, agendada para sábado.



Do outro lado vai estar o Al Rayyan, de Artur Jorge, que no domingo ganhou ao Al Ahli por 3-0.



Com André Amaro a titular, o paraguaio Adam Bareiro, aos 30 e aos 37 minutos, e o brasileiro Róger Guedes, de penálti, aos 89, apuraram o Al Rayyan para a decisão da prova.