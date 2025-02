Al Hilal cai para segundo na Arábia Saudita

O Al Hilal, do português Jorge Jesus, empatou 2-2 com o Damac, para a 19.ª ornada do campeonato saudita e entregou a liderança ao Al Ittihad.

Durante dois dias, a prova foi comandada, provisoriamente, pelo Al Ittihad, que venceu na quinta-feira o Al Taawon (2-1), mas o tropeção de hoje do emblema de Riade deixou o emblema, que conta com luso Danilo Pereira, na liderança isolada, com 49 pontos, contra os 47 do atual campeão.



Em Abha, o antigo avançado do Benfica Marcos Leonardo abriu o ativo a favor do campeão saudita, quando decorria o minuto 21, uma vantagem que foi anulada logo após o intervalo, pelo senegalês Habib Diallo (50).



O internacional luso Rúben Neves dispôs de uma soberana ocasião para voltar a colocar o Al Hilal na frente do ‘placard’, porém, da marca da grande penalidade, não conseguiu colocar a bola no fundo das ‘redes’.



Depois, Diallo (73) apareceu novamente para ‘bisar’ e operar a reviravolta, mas o sérvio Milinkovic-Savic (77) ainda teve tempo para fazer o 2-2 com que terminou o desafio.



Além de Rúben Neves, o compatriota João Cancelo também alinhou de início na equipa de Jorge Jesus.