Al Hilal de Jesus nas meias da Champions asiática com novo recorde mundial

Na segunda mão dos ‘quartos’, golos de Yasir Al Shahrani, aos 61 minutos, e do brasileiro Malcom, já nos descontos, aos 90+5, replicaram o resultado da primeira mão e valeram o histórico triunfo ao conjunto do técnico português, que superou as 27 vitórias seguidas dos galeses do The New Saints, em 2016/17.



A formação da casa foi melhor na primeira parte, mas só conseguiu real perigo num remate ao poste de Romarinho (17 minutos), com o Al Hilal a melhorar na segunda e a prevalecer com os tentos de Al Shahrani e Malcom, o segundo já depois da expulsão do anfitrião Abderrazak Hamdallah, aos 90+1.



Nas meias-finais da ‘Champions’ da Ásia, o Al Hilal vai encontrar o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que na segunda-feira eliminou nos penáltis o Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio.



Os sauditas qualificaram-se e fizeram-no mantendo o trajeto 100% vitorioso que ostentam desde 25 de setembro de 2023, entre jogos para o campeonato (16 jogos), ‘Champions’ asiática (nove) e Taça da Arábia Saudita (três).



O Al Hilal, que desconhece o que é não ganhar desde o empate 1-1 com o Damac em 21 de setembro de 2023, para a sétima ronda do campeonato saudita, iniciou esta série quatro dias depois dessa igualdade com um triunfo para a Taça.



Em 25 de setembro de 2023, em jogo dos 16 avos de final, o conjunto de Riade venceu por 1-0 no reduto do Al-Jabalain, graças a um golo solitário do médio internacional português Rúben Neves, aos 64 minutos.



Depois, seguiram-se mais 27 vitórias, 24 por dois ou mais golos e apenas mais três tangenciais.



O triunfo mais complicado foi o 3-1 ao Sepahan, para a ‘Champions’ asiática, já que o jogo chegou aos 90 minutos empatado 1-1, valendo dois tentos nos descontos, do sérvio Aleksandar Mitrovic (90+4 minutos) e de Abdullah Al Hamdan (90+7).



Destaque ainda, pelo volume, para o 9-0 fora com o Al-Hazem e o 7-0 caseiro perante o Abha, ambos para o campeonato, e o 6-0 na receção ao Mumbai City, na Liga dos Campeões.



Neste ciclo, o Al Hilal também bateu o rival Al-Nassr, por 3-0, na 15.ª ronda do campeonato, em 01 de dezembro de 2023, com tentos sérvios de Sergej Milinkovic-Savic (um) e Mitrovic (dois).



Com o triunfo de hoje, caiu o recorde do The New Saints, que, em 2016/17, mais precisamente entre 14 de agosto e 30 de dezembro de 2016, venceu 27 jogos consecutivos, a contar para campeonato, Taça da Liga, Challenge Cup e Taça de Gales.



O Al Hilal pode melhorar este registo, mas os galeses também estão na corrida a novo máximo, pois seguem, presentemente, com 25 vitórias consecutivas, podendo chegar à 26.ª no sábado, se baterem o Newtown, em encontro do campeonato do País de Gales.