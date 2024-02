Al Hilal, de Jorge Jesus, bate Sepahan, de José Morais, na Champions asiática

Os sauditas do Al Hilal, de Jorge Jesus, venceram, com reviravolta nos descontos, os iranianos do Sepahan (3-1), de José Morais, no encontro da primeira mão os oitavos de final da Liga dos Campeões Asiática em futebol.

No Estádio Naghsh-e-Jahan, em Isfahan, o Sepahan colocou-se na frente do marcador à passagem do minuto 37, por intermédio do defesa Ramin Rezaeian, uma vantagem que foi desfeita já no segundo tempo, graças ao pontapé certeiro do brasileiro Malcom, aos 57.



Aos 76 minutos, Daneshgar recebeu ordem de expulsão no lado iraniano e o Al Hilal aproveitou para consumar a reviravolta, com golos tardios do sérvio Aleksandar Mitrovic (90+4) e de Al Hamdan (90+7).



O português Rúben Neves foi titular na equipa saudita e jogou os 90 minutos.



O encontro da segunda mão está agendado para 22 de fevereiro, às 18:00, na Kingdom Arena, em Riade.