Al Hilal, de Jorge Jesus, empata na Liga saudita e atrasa-se mais para o líder

Com mais este empate, o Al Hilal soma 58 pontos, contra 65 do rival, quando estão cumpridas 27 jornadas, a sete do fecho do campeonato.



O Al Ettifaq, oitavo classificado no campeonato, adiantou-se nos descontos da primeira parte, aos 45+6 minutos, com o golo do português João Costa, internacional sub-19.



A reação do Al Hilal foi clara na segunda parte e o empatae chegou aos 57 minutos: Renan Lodi avançou pela ala esquerda e centrou para a área adversária, onde Malcom desviou para golo.



Na parte final, o jogo ficou mais equilibrado, com ocasiões para os dois lados.