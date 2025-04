Al Hilal de Jorge Jesus goleia e está nas `meias` da Liga dos Campeões asiática

Com os portugueses Rúben Neves e João Cancelo no 'onze', este último a sair lesionado, aos 40 minutos, foi o sérvio Sergej Milinkovic-Savic a abrir o ativo, com um golo aos seis minutos, seguido de tentos do brasileiro ex-benfica Marcos Leonardo, aos 25, e de Salem Al Dawsari, aos 33.



No segundo tempo, manteve-se a tónica do desafio, com o Sérvio Aleksandar Mitrovic a ampliar, aos 55, numa goleada que ficou completa com remates certeiros do brasileiro Malcom, aos 79, de Nasser Al Dawsari, aos 84, e de Abdullah Al Hamdan, aos 88.



O Al Hilal vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os sauditas do Al-Ahli e os tailandeses do Buriram, que se disputa no sábado.