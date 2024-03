Al Hilal de Jorge Jesus iguala recorde mundial com 27.ª vitória consecutiva

A formação saudita venceu todos os jogos oficiais disputados desde 25 de setembro de 2023, entre campeonato (16 encontros), Liga dos Campeões asiática (oito) e Taça da Arábia Saudita (três), igualando o registo dos galeses do The New Saints, em 2016/17.

O português Rúben Neves, aos 57 minutos, de penálti, o brasileiro Michael, aos 75, e o sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 90+3, também num castigo máximo, marcaram os tentos do Al Hilal, que lidera agora o campeonato saudita com mais 12 pontos do que o Al Nassr, dando a volta ao autogolo de Ali Al Bulayhi, aos 52.

O `onze` de Jorge Jesus pode ficar na terça-feira a solo com o recorde mundial, caso consiga a 28.ª vitória consecutiva em jogos oficiais, no reduto do Al-Ittihad, na segunda mão dos `quartos` da Liga dos Campeões asiática.