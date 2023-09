Al Hilal de Jorge Jesus vence Al Ittihad de Espírito Santo e lidera Liga saudita

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, foi hoje a casa do bicampeão Al Ittihad, do técnico Nuno Espírito Santo, vencer por 4-3, na quinta jornada da Liga saudita de futebol, assumindo a liderança do campeonato.

Romarinho, aos 16 minutos, Benzema, aos 38, e Hamdallah, aos 45+8, marcaram no primeiro tempo para a equipa da casa, mas um 'hat-trick' de Mitrovic (20, 60 e 65, este último de penálti) empataram a contenda antes de Al Dawsari fazer o 4-3 final para a equipa forasteira, com Ruben Neves a titular.



Com este resultado, a equipa de Jorge Jesus, única invicta na Liga, chegou aos 13 pontos e à liderança provisória do campeonato saudita, com mais um do que a formação de Nuno Espírito Santo, que ainda lançou Jota em campo aos 60 minutos, embora o Al Ahli ainda jogue nesta ronda e possa chegar aos 15 pontos em caso de vitória.



Antes, o Al Akhdoud, treinado por Jorge Mendonça, conseguiu a primeira vitória desta época na Liga, ao vencer em casa do Al Riyadh por 1-0, passando do último para o 12.º lugar, com quatro pontos.