Al-Hilal de Leonardo Jardim conquista Liga dos Campeões asiática

Os sauditas do Al-Hilal, treinados pelo português Leonardo Jardim, conquistaram hoje pela quarta vez a Liga dos Campeões asiática de futebol, isolando-se na liderança do `ranking`, ao baterem os sul-coreanos do Pohang Steelers por 2-0, em Riade.