Al-Hilal, de Leonardo Jardim, defronta Pohang na final da `Champions` asiática

O Pohang vai defrontar o Al-Hilal, de Leonardo Jardim, na final da Liga dos Campeões asiática de futebol, ao vencer esta quarta-feira o Ulsan, detentor do troféu, nas grandes penalidades (5-4), depois do 1-1 registado após prolongamento.