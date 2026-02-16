Al Hilal líder na Champions asiática





(Com Lusa)

O avançado uruguaio marcou os dois golos dos sauditas, aos 19 minutos, a passe do internacional português, e aos 77, a desfazer o empate que durava desde os 32 minutos, quando o maliano Brahima Diarra marcou para a formação dos Emirados Árabes Unidos.O Al Hilal fecha a fase de grupos da zona oeste da 'Champions' asiática em primeiro, com 22 pontos, mais cinco do que o Al Ahli, também saudita, que hoje recebeu e venceu por 4-3 o Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados, treinado por Paulo Sousa.Também hoje, o Al Sharjah (Emirados), de José Morais, perdeu em casa ante o Nasaf Qarshi (Uzbequistão), por 2-1, e o Al Shorta (Iraque) recebeu e venceu o Al Duhail (Qatar), por 3-2.A fase de liga da Champions asiática encerra terça-feira, com os últimos dois jogos, entre os quais o Al Gharafa, do Qatar, treinado por Pedro Martins, a receber o Tractor, do Irão. A formação catarense apura-se para os oitavos de final, em caso de vitória.Para os 'oitavos' estão apurados Al Hilal (22 pontos), Al Ahli (17), Tractor (14), Al Wahda (14), Al Ittihad (12) e Shabab Al-Ahli Dubai (11). e Al-Duhail (8). As últimas duas vagas estão de momento na posse do Al-Duhail (8) e do Al Sadd (8).Os jogos de terça-feira são decisivos - além do jogo da equipa de Pedro Martins, que tem seis pontos, também se disputa o embate entre o Al Sadd e o Al Ittihad, de Sérgio Conceição.