Al Hilal mantém perseguição ao líder Al Ittihad

Com Rúben Neves no 'onze', o Al Hilal adiantou-se no marcador aos 12 minutos, na sequência de um canto, no qual Mohamed Kanno surgiu a antecipar-se ao primeiro poste, desviando de cabeça.



Aos 61, o ex-benfiquista Marcos Leonardo atirou ao poste, porém, aos 75, dois minutos depois de um companheiro também acertar no ferro, cabeceou para o 2-0, dando mais expressão do domínio da sua equipa.



O Al Hilal soma agora 57 pontos, menos quatro do que o Al Itthiad, no qual joga o português Danilo Pereira, enquanto o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Otávio, que na sexta-feira venceu o Al-Kholood, por 3-1, é terceiro, com os mesmos 51 pontos do Al-Qadisiya, quarto.