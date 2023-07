Al Hilal oferece recorde de 300 ME ao PSG para contratar Mbappé

De acordo com a agência noticiosa francesa, citando fonte próxima das negociações, o PSG autorizou o Al Hilal a negociar com o avançado os termos da transferência, que, a concretizar-se, se tornará a mais elevada do futebol mundial.



Mbappé, colega dos internacionais portugueses Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha no bicampeão francês, poderá encontrar no Al Hilal outro internacional luso, o médio Rúben Neves, contratado neste defeso, marcado por forte investimento de alguns clubes da Arábia Saudita.



O avançado, de 24 anos, começou este mês a cumprir o último ano de contrato e já comunicou ao PSG a intenção de não acionar a cláusula unilateral de prolongamento do vínculo laboral, o que lhe permitirá transferir-se no fim da época 2023/24 sem qualquer retorno financeiro para o clube parisiense.



O braço-de-ferro está na origem da ausência de Mbappé do estágio de pré-época do plantel do PSG no Japão, tendo o clube da capital francesa colocado apenas dois cenários para o futuro imediato: a renovação do contrato ou a transferência, necessitando, para ambos, do acordo do jogador.