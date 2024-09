Com João Cancelo a titular e Ruben Neves fora da equipa, o Al-Hilal somou o quinto triunfo na prova, graças aos golos de Kalidou Koulibaly (38 minutos), Malcom (43), Ali Al Bulayhi (45+3) e Renan Lodi (48), com Hammam Al Hammami (71) e William Troost-Ekong (87), de penálti, a reduzirem para os visitados.



O Al-Hilal, invicto na Liga saudita desde a chegada de Jorge Jesus na última temporada, passa a somar 15 pontos, mais três do que o Al-Ittihad e quatro do que o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Otávio, enquanto o Al-Kholood é 14.º, com quatro.