Al Hilal vence Al Gharafa e passa a liderar na Champions asiática

Os sauditas passam a ter 16 pontos, tantos quantos têm o compatriotas do Al Ahli, mas com melhor diferença de golos. O terceiro posto, com 13 pontos, também é saudita e pertence ao Al Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo e Otávio.



EM Riade, o brasileiro e ex-benfiquista Marcos Leonardo (18 minutos) e os sérvios Aleksandar Mitrovic (82) e Sergej Milinkovic-Savic (85) marcaram para a equipa da casa, que contou com João Cancelo desde os 63 minutos.



No outro jogo do dia para a Zona Oeste, em Tashkent, o Pakhtakor cedeu um empate, 1-1, na receção ao Al Ain, do português Leonardo Jardim.



Marcaram primeiro os uzbeques do Pakhtakor, aos seis minutos, por Otabek Jo'raqo'ziyev, com a formação dos Emirados Árabes Unidos a empatar aos 49, golo do marroquino Soufiane Rahimi.



A jogar com 10 elementos a partir dos 55 minutos, por expulsão de Yahya Nader, o Al Ain, com Fábio Cardoso como um dos centrais, tudo fez depois para segurar o resultado.