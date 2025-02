Al Hussein de João Mota vence Supertaça da Jordânia

Em Irbid, o campeão e líder isolado da Liga local preservou a vantagem de dois golos alcançada quatro dias antes no terreno do vencedor da Taça da Jordânia e arrebatou a segunda Supertaça da sua história, após 2003, no primeiro troféu da carreira técnica de João Mota.



O treinador, de 58 anos, reassumiu o comando do Al Hussein em setembro de 2024, em sucessão do compatriota Tiago Moutinho, e fechou a primeira volta do campeonato com cinco pontos de avanço sobre o "vice" Al Wehdat, estando também nas meias-finais da Taça da Jordânia e nos "oitavos" da Liga dos Campeões asiática 2.