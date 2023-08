Al-Itthiad e Al-Hilal vencem na Liga saudita

Os campeões em título tardaram em marcar superioridade, mas na segunda parte não deram hipóteses ao Al-Raed, com três golos sem resposta, aos 58, 73 e 79 minutos, o primeiro pelo avançado marroquino Abderrazak Hamdallah, após assistência do francês Karim Benzema, e os restantes pelo médio brasileiro Igor Coronado.



O internacional sub-21 português Jota, contratado esta época aos escoceses do Celtic, não foi titular, mas foi lançado por Nuno Espírito Santo aos 76 minutos, a render o brasileiro Romarinho.



Além de Nuno Espírito Santo e de Jota, houve outro português a pisar o relvado, o árbitro Luís Godinho, que dirigiu a partida.



O Al-Hilal também só resolveu a partida a seu favor na segunda parte, depois de ao intervalo se registar uma igualdade a um golo, com a equipa de Jorge Jesus a abrir o marcador aos 31 minutos, pelo avançado brasileiro Malcom, mas o Abha restabeleceu o empate dois minutos volvidos, pelo médio tunisino Saad Bguir.



A figura da partida foi justamente Malcom, que faria também o segundo e terceiro golos, assinando um ‘hat-trick’, ao voltar a marcar aos 55 e 77 minutos.



O internacional português Rúben Neves foi titular no meio-campo do Al-Hilal e jogou os 90 minutos.



O Al-Nassr, treinado pelo português Luís Castro, e cuja maior figura é Cristiano Ronaldo, estreia-se hoje no campeonato 2023/24 em casa do Al-Ettifaq, a partir das 19:00 (hora portuguesa), depois de ter conquistado a Taça dos Campeões Árabes, no sábado, ao vencer a equipa treinada por Jorge Jesus, o Al-Hilal, na final, por 2-1.