Al Ittihad anuncia contratação do extremo português Jota

ياهلا بـ"جوتا" 👋🏽#JotaIsYellow pic.twitter.com/Yn7RboTueQ — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 3, 2023 O extremo de 24 anos assinou um contrato por três temporadas e é o terceiro reforço do Al Ittihad para a nova época, juntando-se aos franceses Karim Benzema e N'Golo Kanté.





Formado no Benfica, Jota fez parte do plantel ‘encarnado’ em 2019/20, mas acabou por ser emprestado ao Valladolid na temporada seguinte.

Em 2021/22, o internacional pelas camadas jovens de Portugal foi para o Celtic, primeiro por cedência do Benfica e depois já a título definitivo, e foi em Glasgow que mais deu nas vistas, ajudando o clube a conquistar dois campeonatos, uma Taça da Escócia e duas Taças da Liga.Ao todo, Jota abandona a Escócia com 83 jogos, 28 golos e 26 assistências em duas temporadas no Celtic.