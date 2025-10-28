Al Ittihad, de Conceição, elimina Jesus, Ronaldo e Félix da Taça saudita

A jogar fora, o Al Ittihad abriu o marcador aos 15 minutos, por intermédio do ponta de lança francês Karim Benzema, antigo colega de equipa de Ronaldo no Real Madrid.



O jovem avançado brasileiro Ângelo, formado no Santos, igualou a contagem para os anfitriões à meia hora, mas o internacional argelino Houssem Aouar, aos 45+2 minutos, voltou a colocar na frente a turma de Conceição, com os portugueses Danilo Pereira e Roger Fernandes no 'onze'.



Já no segundo tempo, a expulsão de Ahmed Al Julaydan (Al Ittihad), logo aos 49 minutos, permitiu que o Al Nassr assumisse o comando do jogo, mas, apesar do balanceamento ofensivo, a formação de Riade não conseguiu tirar proveito da superioridade numérica e foi afastada da competição por um dos grandes rivais.



Desta feita, Ronaldo e Félix, que têm estado de 'pé quente', não marcaram, neste que foi o primeiro duelo entre Conceição e Jesus na Arábia Saudita, tendo levado a melhor o ex-técnico do AC Milan, que avança para os quartos de final da Taça.



No campeonato, é o Al Nassr que comanda a tabela, com seis vitórias em seis jogos (18 pontos), com o Al Ittihad em oitavo, com 10 pontos.