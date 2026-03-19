Futebol Internacional
Al Ittihad, de Conceição, perde com Al Kholood e falha final da Taça saudita
O Al Ittihad foi ontem derrotado nas meias-finais da Taça da Arábia Saudita de futebol pelo Al Kholood, com a formação de Sérgio Conceição afastada nas grandes penalidades, após um empate 2-2 no final do prolongamento.
O avançado francês Moussa Diaby, que tinha entrado em campo aos 12 minutos para substituir o lesionado Mahamadou Doumbia, inaugurou o marcador, aos 40 minutos, e a equipa de Conceição, com os portugueses Danilo Pereira e Roger no 'onze', parecia bem encaminhada para confirmar o favoritismo que tinha neste duelo.
Mas a equipa da casa, que ocupa um modesto 14.º lugar na Liga saudita, nunca se entregou e, já no segundo tempo, aos 73 minutos, o atacante Abdulaziz Al Aliwa restabeleceu a igualdade e forçou o tempo extra.
Aos 96, o ponta de lança internacional neerlandês Steven Bergwijn, que já tinha feito a assistência para o primeiro golo, marcou e deu novamente a vantagem ao Al Ittihad, mas os anfitriões voltaram a reagir.
O jovem inglês Adam Berry, recrutado em janeiro aos sub-21 do Nottingham Forest e que já não jogava há sete jogos, voltou a empatar a partida aos 111 minutos, com um remate certeiro.
Assim, a decisão ficou para a marca dos onze metros, com os comandados do técnico inglês Des Buckingham a superiorizarem-se com seis remates no alvo, contra cinco do Al Ittihad, que assim perde a chance de defender o troféu que conquistou na última temporada.
Danilo Pereira foi um dos que marcou para a formação de Conceição, mas Moussa Diaby, que até tinha feito o primeiro golo do jogo, falhou a sua oportunidade e foi o Al Kholood que 'selou' a passagem à final, na qual vai defrontar o Al Hilal, de Rúben Neves, que bateu hoje o Al Ahli também nos penáltis (4-2), após a igualdade (1-1) registada no final do tempo regulamentar.
Rúben Neves apontou um dos pontapés que garantiram a presença do Al Hilal no jogo decisivo da prova, sendo o clube com mais taças (quatro), a par do Al Ittihad. Por seu turno, o Al Kholood vai estrear-se na final da competição.
